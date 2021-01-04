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Düzce'de Yığılca Belediye Başkanı Çam'ın annesi koronavirüse yenildi

Anadolu Ajansı

Düzce'de, Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığıyla mücadele eden annesi Lütfiye Çam'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Çam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birlikte yakalandıkları Kovid-19 hastalığında, annesi Lütfiye Çam'ın tüm müdahaleye rağmen yaşam savaşını kaybettiğini belirterek, "Cennetin suyu ruhuna işlesin, toprağı bol, huzurlu olsun. Mekanın cennet olsun. Canım cennet yüzlü annem." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Çam'ın hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

Kovid-19 testinin pozitif çıktığını 19 Aralık'ta duyuran Rasim Çam, annesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi pandemi servisinde tedavi görüyordu.

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