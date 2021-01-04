Fikri Sağlar için 'türban' testi! Hangileri 'türbanlı', hangileri 'başörtülü'?

CHP'li Fikri Sağlar, Halk TV ekranlarında "Türbanlı hakimin adaleti sağlayacağına inanmıyorum" dedi. Savcılık hakkında soruşturma başlattı. Habertürk yazarı Kübra Par, Fikri Sağlar için mini bir "türban" anketi hazırladı. Bakalık Fikri Sağlar bu ankete cevap verebilecek mi?

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Habertürk yazarı Kübra Par, CHP'li Fikri Sağlar'ın skandal 'türbanlı hakim' çıkışının ardından susup düşünmek yerine "şeriatı getirmek istiyorlar" türü zırvalarla işi daha da abartmasını eleştirdi. Ardından da Fikri Sağlar'a kimin türbanlı kimin başörtülü kabul edilmesiyle ilgili mini bir anket hazırladı. Fikri Sağlar'ın buna nasıl cevap vereceği merak ediliyor. İşte Kübra Par'ın yazısının ilgili bölümü:

Düşünmek yerine el yükseltti!

Sayın Fikri Sağlar, eski partiniz CHP’nin genel başkanı dahi sizi eleştirmişken “Ya acaba benim sözlerimde bir yanlışlık olabilir mi?” diye durup iki dakika düşünmek yerine aynı şeyleri tekrar etmekte ısrar ediyorsunuz. Hatta el yükselterek “AK Parti’nin 2023 hedefi şeriat getirmek. Yakında İran gibi olacağız” demişsiniz.

Son 30 yılı düşünsel uykuda geçirmiş!

90’ların sonunda düşünsel anlamda bitkisel hayata girip 30 yılı uykuda geçirmiş olabilir misiniz? Türkiye bu tartışmaları aşarken sahi siz neredeydiniz? Özellikle “Tamamen bir siyasal simge olduğu konusunda hiçbir şüphe bulunmayan türban hakkındaki düşüncelerime yönelik kara propaganda faaliyeti yürütüyorlar” cümleniz beni mest etti.

Türban ile başörtü arasındaki fark nedir?

Gerçekten merak ediyorum; siyasal simge olduğunu var saydığınız türban ile başörtüsü arasındaki fark tam olarak nedir? Birinin rengi mor, ötekinin al mıdır? Birine çene altından düğüm atılır, ötekinin ucu iğneyle mi tutturulur? Hadi yardımcı olayım; biri biraz gevşektir, saçların görünmesinde sakınca görmez ama diğeri daha mutaassıp mıdır?

Hakim ise türbanlı, sporcu ise başörtülü mü?

Ya da başını örten kadının desteklediği partiye veya mesleğine göre değişir mi bu durum?

Örneğin hâkim ise türbanlı, sporcu ise başörtülü mü sayılır?

Veya AK Partili'yse "Türbanlı", muhalefet partilerinden birini destekliyorsa "Başörtülü" mü dersiniz?

Gelin şu testi bir cevaplayın sayın Sağlar!

En iyisi gelin sizinle küçük bir test yapalım. Sizce aşağıda başını örtme biçimi arasında neredeyse hiçbir fark olmayan kadınlardan hangileri 'türbanlı', hangileri 'başörtülü' sayılır?

A- Sevgi Kılıç (CHP)

B- Özlem Zengin (AK Parti)

C- Hüda Kaya (HDP)

D- Berna Sukas (İYİ Parti)

E- Nihal Olçok (Gelecek Partisi)

F- Zeynep Tatar (DEVA Partisi)

Yanıtınızı merakla bekliyorum...