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Doğu Perinçek Yunan basınına konuştu! Türkiye'nin bağımsızlığı Avrasya'da mümkün

Yunan basınına konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin bağımsızlığın Avrasya'dan geçtiğini öne sürdü.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yunan basınına Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumunu değerlendirdi.

Nea gazetesine konuşan Perinçek'e "Türkiye, modern dünyada nerede?" sorusu yöneltildi.

"Bağımsızlığın olduğu yerde." yanıtını veren Perinçek, "Atlantik sistemi, bize borçlanma ekonomisi dayatırken, aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki Mavi Vatanımız üzerinde hak iddia ediyor." dedi.

"Türkiye bağımsızlığı Avrasya'da korunabilir'' 
Türkiye'nin, bağımsızlığını ve bütünlüğünü ancak Avrasya ortamında koruyabileceğini savunan Perinçek, Asya'dan yeni bir kültür ortaya çıktığını söyledi.

"Atatürk bağımsızlık geleneğinin zirve noktasıydı''
Vatan Partisi Genel Başkanı, Mustafa Kemal Atatürk'ün, İngiliz ve Fransız emperyalizmine karşı savaşarak Türkiye'nin bağımsızlığını kazanan geleneğin zirve noktası olduğunu belirtti.

Perinçek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye ikinci kurtuluş savaşını veriyor"
"Bugün Türkiye ikinci kurtuluş savaşını veriyor. ABD'nin kitlesel olarak silahlandırdığı PKK'yı devirdi. Rusya, İran, Azerbaycan gibi komşularıyla ve ayrıca Katar, Libya, Çin ve Asya'nın Türkçe konuşan ülkeleri gibi diğer ülkelerle ittifak oluşturdu."

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