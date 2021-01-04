Silivri'de devlet arazilerine 'korona kondu' yaptılar! Hepsi pandemiyi bahane ediyor

Koronavirüs pandemisinde şehirden kaçanların, Silivri'de hazine, orman ve tarım arazilerine kaçak villalar yaptığı tespit edildi. Harekete geçen belediye kaçak yapıda yıkım gerçekleştirirken bugüne dek 111 yıkım gerçekleştirildiği yıkım bekleyen de 150'nin üzerinde kaçak yapının olduğu bilgisi verildi.

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Pandemi döneminde vatandaşlar şehirden uzaklaşma yolları aramaya başladı. Aile içerisinde kronik rahatsızlıkları bulunan ve şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler bazı vatandaşların hazine, orman ve tarım arazileri üzerine kaçak villalar yaptığı tespit edildi. Silivri Belediyesi ise o yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Gazetecilerin görüntülediği kaçak villaların havuzları ve park alanlarıyla birlikte yapıldığı dikkat çekti.

Hazine arazisi üzerine kaçak villa inşa eden Ferhan Fazlıoğlu, şöyle dedi: "Kalacak yerimiz olmadığı için buraya ev yaptık. Sonradan duydum ki buraya ev yapmak yasakmış. Bu araziyi 2019 yılında köylülerden aldım. Herkesin ev yaptığını gördüm. Ben de ev yaptım."

Komşuları dahil kimse bana "yasak, yapma" demedi. Bende herkes yaptığı için ev yaptım. 2017 yılında buralara evi yapanlar kâra geçti. Bizler 2018 yılında çıkan kanundan sonra yaptığımız için suçlu duruma düştük

Yasal işlemler başladı. Yetkililer her an evi yıkmaya gelebilir. Ama ben yine de evi boşaltmayı düşünmüyorum. Suç işlediğimin farkındayım. Ama belki af gelir gelir diye bekliyorum"

"Hazine arazisi olduğunu bilmiyorduk" Hazine arazisi üzerine imar izni olmadan ev yapan diğer bir vatandaş ise "Burayı köylülerden aldık. Aldıktan sonra bekleyin tapular çıkacak denildi. Buraların hazine arazisi olduğunu bilmiyorduk. Suç işlediğimin farkındayım. Ama yine de mağduruz. Zabıta ekipleri sürekli geliyor. Suçlu olduğumuzu biliyoruz. Ama farkında olmadan suçlu olduk" diye konuştu.

Herkeste aynı bahane: Pandemi İstanbul merkezine en uzak ilçelerden biri olan Silivri’de devlet arazilerine kaçak villalar inşa eden vatandaşların pandemiyi bahane ettiği öğrenildi. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, vatandaşların kaçak yapıları genellikle hafta sonu inşa ettiği ve yetkililer tarafından yıkım gerçekleştirileceğini duydukları an bölge idari mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı aldıkları öğrenildi.

Parkına kadar düşünmüşler: Aynı zamanda hazine, orman ve tarım arazilerine kaçak yapı inşa eden vatandaşların bina inşa etmenin yanı sıra imar izin olmayan arazi üzerine havuz ve çocuk park alanı da inşa ettiği görüldü.

"Pandemi şehirden kaçış isteğini beşe katladı" 2018 yılında yayınlanan imar affının kötüye kullanılmasıyla beraber hazine, orman ve tarım arazilerine kaçak yapılaşmanın arttığını söyleyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, şu sözleri sarfetti: İstanbul’da bulunan ve kırsal diye tabir ettiğimiz Silivri, Çatalca, Tuzla gibi yerlere vatandaşlarımız tarafından bir kaçış var. İnsanlar İstanbul’daki betonlaşma, şehir gürültüsü ve egzoz gazından dolayı şehirden kaçış isteği uzun zamandır oluşmuştu." Fakat pandemi bu kaçış isteğini beşe katladı."

111'i yıkıldı geride 150'yi aşkın konut var "Yine son zamanlarda imar affının kötüye kullanılmasıyla beraber hazine, orman ve tarım arazilerine kaçak yapılaşma söz konusu oldu. Biz Silivri Belediyesi olarak bu konuyla ilgili topyekûn bir mücadele veriyoruz. 111 hazine, orman ve tarım ne arazisi üzerine yapılan konutu yıktık. 150’nin üzerinde resmi prosedürleri devam eden konut var onları da yıkacağız"

"Kaçak yapılar yapan kişilerin kartvizitlerin de ne yazarsa yazsın, abileri, dayıları, amcaları kim olursa olsun kaçak yapıları tek tek yıkacağız"

Diyen Başkan Yılmaz, "Vatandaşlarımızda imara uygun olmayan yerlere kesinlikle bir yapı yapma girişiminde bulunmasın. Dayım, amcam, halam yaptı. 6 aydır hiçbir şey olmadı demesin. Biz hepsini tek tek tespit edip yasak prosedürleri tamamladıktan sonra yıkacağız. Hiç kimse bu millete ait hazire, tarım ve orman arazisine yapı yapamaz. Tarım arazisi sizin olabilir ama yapı inşa edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Ormana yapılan kaçak yapıların tespiti zor Hazire, tarım ve orman arazilerine yapı inşa eden vatandaşların gerekçeleri genellikle, pandemi, şehirden bunalma ve hastalık olduğunu söyleyen başkan Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Pandemi döneminde ruhsatlı yapı taleplerinde önceki yıllara göre 3 kat artış söz konusu. Bizler bu kaçak yapıları tespit etmekte zaman zaman zorlanıyoruz. Çünkü çok kırsal bir yerdeyiz. Ekiplerimizde kaçak yapıları tespit için çok yeterli değil. Ormanları içerisine yapılan yapılar çok oluyor."