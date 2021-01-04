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Stephen Curry şov yaptı kariyer rekoru kırdı

NBA'de Golden State Warriors, Portland Trail Blazers'ı 137-122 mağlup ederken Stephen Curry bulduğu 62 sayıyla geceye damga vurdu ve kariyer rekoru kırdı.

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NBA'de Golden State Warriors, Portland Trail Blazers ile karşılaşırken Stephen Curry geceye damga vurdu. 36 dakika parkede kalan Curry, maç boyunca bulduğu 62 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Curry 62 sayının yanı sıra 4 asist ve 5 ribaund ile oynadı. Golden State Warriors, Stephen Curry'nin yıldızlaştığı maçta Portland Trail Blazers'ı 137-122 mağlup etti.

Stephen Curry 62 sayıyla kariyer rekorunu da kırmış oldu. Öte yandan Curry, Kobe Bryant'ın 20 Aralık 2005'te Dallas Mavericks'e karşı 33 dakikada bulduğu 62 sayıdan bu yana, 36 dakika ve daha az sürede 62 sayıya ulaşan ilk oyuncu oldu.

Golden State Warriors 6 maç sonunda 3. galibiyetini elde etti.

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