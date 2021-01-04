Fikri Sağlar hakkında 'türbanlı hakim' sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı!

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" sözleri nedeniyle CHP eski milletvekili Fikri Sağlar hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.

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Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu 'Sözüm Var' programına konuk oldu. Programda 28 Şubat olayları tartışılırken, Fikri Sağlar'ın kullandığı ifadeler tepki çekmişti. Konuşmasını başörtüsüne getiren Sağlar, "Kendimden söylemek istiyorum. Ben yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var" ifadelerine yer vermişti. Fikri Sağlar'ın bu sözleri AK Parti tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.

Fikri Sağlar hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Katıldığı bir televizyon programında, 'Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli' şeklindeki sözleri nedeniyle Durmuş Fikri Sağlar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216'ıncı maddesi kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan, re’sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.