Vincent Aboubakar'dan en acı görev! Gözyaşlarına boğuldu

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamadı.

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Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurladı. Cenaze töreni için kulüpten özel izin alarak ülkesine giden Kamerunlu futbolcu, annesi Maobeal Alice Aboubakar toprağa verilirken gözyaşlarına hakim olamadı. 28 yaşındaki futbolcunun annesinin cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadığı o anlar objektiflere böyle yansıdı.

Banyoda düştü iddiası

Vincent Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybetmişti. Kamerun basını, Afrikalı forvetin annesinin banyoda düştüğünü, acilen hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Hastaneden ise Aboubakar'ın annesinin ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmamıştı.

"Aboubakar salı dönüyor, durumuna bakacağız"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor galibiyetinin ardından Aboubakar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Aboubakar salı dönüyor, durumuna bakacağız" dedi.

Kulüp böyle açıklamıştı

Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Vincent Aboubakar´ın annesi Maobeal Alice Aboubakar´ın vefat ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamadra, "Futbolcumuz Vincent Aboubakar´ın annesi Maobeal Alice Aboubakar´ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vincent Aboubakar´a, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz" denildi.