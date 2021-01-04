Bomba kulis! HDP, Millet İttifakı'nı çatlattı bir parti ittifaktan ayrılıyor

CHP ve İYİ Parti'nin bayını çektiği Millet İttifakı'nda çatlak! Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlerde Millet İttifakı içinde yer alan Demokrat Parti (DP), Millet İttifakı'ndan ayrılmaya karar verdi. DP, 2023’te yapılacak seçimlere tek başına girme kararı aldı.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlerde Millet İttifakı içinde yer alan Demokrat Parti (DP), seçimlere tek başına girmeye karar verdi. DP, 2023’te yapılacak seçimlerde yeni yol haritasını “tek başına seçimlere girmek” olarak belirledi. Bu tercihin en büyük nedeninin HDP olduğu ifade edilirken, DP’nin bu tutumu sonrası gözler, yeni kurulan DEVA ve Gelecek Partisi’ne çevrildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, yeni kurulan partilerin, 2023’teki seçimlerde, “Millet İttifakı’ndan bağımsız” bir araya gelerek, Meclis’te yeni bir grup kurabileceği de konuşuluyor. Bugüne dek Millet İttifakı bileşeni içinde yer almayı tercih eden DP’nin 2023 seçimlerinde Millet İttifakı bloku içinde yer almak istemediği, milletvekili aday listelerini ve kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracağı belirtiliyor.

DP Diyarbakır Annelerine gidiyor

DP, yeni yol haritası kapsamında ilk ziyaretini de salı günü HDP Diyarbakır il binası önünde bekleyen Diyarbakır annelerine yapacak. Parti yöneticileri, “bu ziyaretin Cumhur İttifakı dışında kalan muhalefet partileri içindeki ilk ziyaret olması bakımından önem taşıdığını” ve “Millet İttifakı’na doğrudan bir mesaj verdiğini” ifade ediyor Partinin, 2023’e giderken çizgisini ise yine “güçlendirilmiş parlamenter sistem ve bütçe yetkisinin tamamen TBMM’ye verilmesi” oluşturacak.