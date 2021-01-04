MHK'den Atilla Karaoğlan ve Koray Gençerler kararı

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Gençlerbirliği - Hatayspor ve Gaziantep FK - Ankaragücü maçlarının hakem kadrosunda değişikliğe gitti.

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Süper Lig'in 16. haftasındaki BB Erzurumspor - Gaziantep FK mücadelesinin VAR hakemi Koray Gençerler ile Galatasaray - Antalyaspor karşılaşmasının VAR hakemi Atilla Karaoğlan, hafta içinde oynanacak lig maçlarında görev alacaktı.

Ligin son haftasında oynanan maçlarda Gençerler ve Karaoğlan'ın performanslarını yeterli bulmayan Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 17. haftasındaki Gençlerbirliği - Hatayspor ve Gaziantep FK - Ankaragücü karşılaşmalarında görev alması gereken iki hakemin düğünü geri aldı.

Performansları yeterli bulunmadı

MHK'den ligin 17. haftasındaki maçlarda görev alacaklarına yönelik tebliğ alan iki hakem, hafta sonunda oynanan maçlarda tartışmalı kararlara imza atmaları nedeniyle görevden alındı.

Atilla Karaoğlan, Gaziantep FK - Ankaragücü; Koray Gençerler ise Gençlerbirliği - Hatayspor maçlarına atanmıştı.