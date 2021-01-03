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HABER /  DÜNYA

Pakistan'da maden işçilerine saldırı 11 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde kömür madeninde çalışan işçileri kaçıran silahlı kişiler, 11 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaraladı.

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Pakistan'da yetkililer, Belucistan eyaletinin Machh kasabasında bulunan maden ocağındaki işçilerin silahlı kişilerce yakındaki bir dağa kaçırıldığını belirtti.

Emniyet yetkilileri, silahlı kişilerin kaçırılan madencilere dağda ateş açması sonucu 11 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı kimin neden yaptığına dair bilgi verilmedi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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