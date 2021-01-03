Pakistan'da maden işçilerine saldırı 11 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde kömür madeninde çalışan işçileri kaçıran silahlı kişiler, 11 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaraladı.Abone ol
Pakistan'da yetkililer, Belucistan eyaletinin Machh kasabasında bulunan maden ocağındaki işçilerin silahlı kişilerce yakındaki bir dağa kaçırıldığını belirtti.
Emniyet yetkilileri, silahlı kişilerin kaçırılan madencilere dağda ateş açması sonucu 11 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.
Saldırıyı kimin neden yaptığına dair bilgi verilmedi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.