Barbaros Yoloğlu aslen nereli anne ve babası kimdir? Barbaros'un kardeşleri var mı?

Masterchef Türkiye 2020'nin finaline kalan iki isimden biri olan Barbaros Yoloğlu bu akşam şampiyonluk için rakibi Serhat ile yarışacak. 69 puanla final gecesine kalan Barbaros Yoloğlu aslen Samsun Alaçamlı ve 26 yaşında. Begenmediğim yemeği yedirmem diyen Barbaros'un ailesi annesi ve babası ile merak ediliyor.

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Masterchef 2020'nin büyük final gecesi bu akşam canlı yayınlanacak ve Masterchef'in birincisi belli olacak. Büyük final gecesine giden ilk isim olan Barbaros Yoloğlu 69 puanla rakibi Serhat'ın 3 puan önünde. Yarışmanın ilk haftasından beri giyim tarzı, hareketleri ve iddiası ile bir adım önce olan Barbaros'un hayatı, ailesi anne ve babası da merak ediliyor.

Masterchef'e Ben kazanamazsam kimse kazanamaz diyerek başlayan Barbaros Yoloğlu, programın başladığı ilk haftadan beri hem kıyafetleri hem de tarzı hem de iddiası ile en çok dikkat çeken yarışmacı oldu.

Özgüveni çok yüksek olan yarışmacı, Masterchef boyunca bu özgüvenin altını doldurması bildi. Yaptığı levrek ile juriden tam puan almış ve yoluna başarı ile devam etmişti.

26 yaşındaki Barbaros Yoloğlu Bodrum Bitez'de bir restorAnda aşcılık yapıyordu. Özellikle mutfakta et ürünlerinde ve deniz ürünlerinde oldukça uzman. İngilizce ve Rusça biliyor. Bakışları çok tartışılan ve zaman zaman sosyal medyada konu olan Barbaros, mutfakta çok dikkatli ve hiçbir detayı kaçırmıyor.

Yaptığım yemeği beğenmediysem kimsenin önüne koymam diyen Barbaros Yololu doğa tutkunu tam bir hayvansever. Boş zamanlarında doğa ile iç içe olmayı tercih eden Barbaros Yoloğlu atçılık sporu yapıyor. Edebiyat ve müzik ile arası iyi aynı zamanda bateri çalıyor. Aslen Samsun Alaçamlı. Geçmişte oldukça kiloymuş ama bu kiloları vermeyi kısa sürede başarmış. Sosyal medya ile arası pek olmayan Babaros Yoloğunu instagram heabında 178 bin kişi takip ediyor.