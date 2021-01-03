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Galatasaray'dan Falcao açıklaması!

Galatasaray, Antalyaspor maçında sakatlanan Radamel Falcao'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Galatasaray, salı günü oynayacağı Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Radamel Falcao'nun durumuyla ilgili de bir açıklama yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Falcao'nun sağlık durumu, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak. Babel, kontrollü bir şekilde antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Etebo ve Feghouli'nin tedavilerine devam edildi."

Fraport TAV Antalyaspor maçının 46. dakikasında oyuna giren Radamel Falcao, 77. dakikada sakatlanarak yerini Jesse Sekidika'ya bırakmıştı.

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