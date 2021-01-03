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Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği ile yenişemedi

Süper Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği’ni konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle bitti.

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Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maç iki yarıda atılan gollerle 1-1 sonuçlandı. Ev sahibi takım 8. dakikada Milan Skoda ile 1-0 öne geçti. İlk yarı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda konuk ekipte Soner Dikmen 64. dakikada yaşanan karambolde topu ağlarla buluşturdu ve skora denge geldi.

Çaykur Rizespor puanını 20 yaptı. Gençlerbirliği ise puanını 16 yaptı.

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