2020 yılında B sınıfı ehliyet harç ücreti kaç para oldu

Vatandaşlar 2020 yılının sona ermesiyle birlikte bir süredir 2021 ehliyet ve pasaport ücretlerini araştırıyordu. Yeni yılda, bazı vergi ve harç tutarlarında, yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artış yaşanacak. Peki, ehliyet harç ücreti 2021 ne kadar olacak? Pasaport harcı 2021 ne kadar? İşte detaylar

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Yeni yılın gelmesiyle beraber ehliyet ve pasaport harcı üzerinde yapılan düzenlemeler merak edilmeye başlandı. 1 Ocak’ta yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yeni pasaport ve ehliyet harçlarının ücretleri yayımlandı. Peki, pasaport harçları 2021 yılında ne kadar olacak? İşte ehliyet harç ücreti ve pasaport harcı ile ilgili tüm merak edilenler…

İşte detaylar...

2021 ehliyet harcı ne kadar: Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında değişecek. Şimdi vatandaşlar tarafından 2021 ehliyet harcı da merak ediliyor.

A sınıfı ehliyet harcı 2021 yılında 272 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 820,10 lira olarak uygulanacak.

2020 yılında B sınıfı ehliyet harç ücreti 751,70 TL idi. A sınıfı sürücü belgesi harcı ise 249,30 TL olarak vatandaşlardan alınıyordu.

2021 pasaport harçları ne kadar: Vatandaşlar tarafından ehliyet harçlarıyla beraber pasaport ücretleri de merak konusu oldu. Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 227,20 lira, 1 yıl süreli olanlar için 332,10 lira, 2 yıl süreli olanlar için 542,20 lira, 3 yıl süreliler için 770,20 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira oldu.

2021 yılında mahkemeye başvurma harçları 27,20 liradan, icraya başvurma harçları 59,30 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 97,70 lira olacak. Ticari amaçlı olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken harç tutarı 2 bin 6 liraya çıktı.

Türkiye'nin muvazzaf ve fahri konsolosluklarının 2021 yılında yapacağı işlemlerde uygulayacağı harç miktarlarının hesaplanmasında esas alınacak dolar kuru 7,88 lira olarak belirlendi. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğine göre, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2021 yılı için 18 bin 900 lira olarak belirlendi.