BIST 1.477
DOLAR 7,43
EURO 9,07
ALTIN 452,98
HABER /  GÜNCEL

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın büyük acısı! Önce annesini ardından babasını kaybetti

Geçtiğimiz Pazartesi günü annesi Meliha Aydın'ı kaybeden Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın, bugün de babası Mehmet Aydın Kovid-19 nedeniyle vefat etti.

Abone ol

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın, Giresun'da yeni tip koronavirüs hastalığı ile mücadele eden babası Mehmet Kahraman Aydın hayatını kaybetti.

Murat Aydın, sosyal medya hesabından, "Kovid-19 tedavisi görmekte olan babamız Mehmet Kahraman Aydın Hakk’a yürümüştür. Allah rahmet eylesin. Cenazesi 4 Ocak Pazartesi saat 14.00'te Bozat’tan kaldırılacaktır. Pandemi şartları gereği dua ve helalliğinizi cenaze saatinde bulunduğunuz yerden göndermenizi arzu ederiz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İmam koronadan ölenlerin cenazesini yıkamak için para istedi! Görevden alınıp soruşturma açıldı
2020 yılında B sınıfı ehliyet harç ücreti kaç para oldu
Koronavirüslü cenazeleri yıkamak için ailelerden para isteyen imama soruşturma
Olay yeri Konya! Şiddet uyguladığı eşini almaya gitti, kayınbiraderlerini ve kayınpederini vurdu
Feci olay! Isparta'da kayıp olarak aranan kadının Burdur'da cesedi bulundu
AK Parti'de 'reform' mesaisi... MYK salı günü yapılacak
A sınıfı ehliyet harcı 2021 yılında kaç para oldu yeni ücreti
Kimlik ve ehliyette yeni dönem! 800 bin kişi başvurdu
1 yıllık pasaport harcı fiyatı kaç para oldu 2021 yeni zam geldi
Pınar Gültekin cinayeti davasının ikinci duruşması yarın yapılacak
Yorumlar