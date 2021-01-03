Serhat nereli Masterchef Serhat Doğramacı yaşını duyan inanmıyor!

Masterchef Türkiye 2020'nin şampiyonu kim oldu sorusu bu akşam belli olacak Masterchef'in birincisi büyük ödülü alacak. Finale kalan isimlerden olan Serhat Doğramacı final gecesine 66 puanla başlayacak. Peki Serhat aslen nereli, ailesi anne babası ve her şeyim dediği nişanlısı Burcu Bakır kimdir?

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Masterchef Türkiye'de dananın kuyruğu bu akşam kopacak ve Masterchef'in şampiyonu, kazanan ismi canlı yayında belli bulacak. Masterchef final gecesinde 66 puanla Serhat Doğramacı 69 puanla ise Barbaros Yoloğlu yarışacak. Peki şampiyon olmaya geldim diyen Serhat Doğramacı kimdir, aslen nereli ailesi ve nişanlısı hakkında merak edilenler...

Daha yarışmanın ilk haftasında 'geçen seneki yarışmacıları beğenmedim ve basitçe şampiyon olmaya geldim' diyen Serhat Doğramacı yarışma boyunca hep Masterchef'in en favori isimleri arasında yer aldı.

Duruşu, iddiası ve yaptığı yaratıcı yemekler ile jürinin de beğenisi alan Masterchef Serhat Doğramacı'nın nişanlısı Burcu Bakır'da yarışma sayesinde ünlendi. Peki kimdir Serhat Doğramacılar, onun zoruyla katıldığım dediği nişanlısı Burcu Bakır kimdir?

Öncelikle 23 yaşındaki Serhat'ın aslen nereli olduğunu öğrenelim. Serhat, “Babam Kerkükte doğmuş, anneannem Yugoslav göçmeni. Ben İstanbulluyum. Soyadımın kaynağı İhsan Doğramacı.” yanıtını vermişti

Geçtiğimiz programlarda arkadaşlarının ve jüri üyelerinin baş sağlığı mesajlarının ardından Serhat'ın nişanlısının babasının vefat ettiği ortaya çıkmıştı. Porgramda göz yaşlarını tutumayan Serhat'ın nişanlısı da merak konusu olmuştu.

Yarışma sayesinde popüler olan Serhat'ı instagram hesabında 178 bin kişi takip ediyor. Çok sık paylaşım yapmayan Serhat'ın en çok yorum ve beğeni alan pozları ise nişanlısı ile olanlar...

Nişanlısı Burcu Bakır hakkında pek bilgi olmayan Serhat'ın yarışma bittikten sonra düğün hazırlıklarına başlayacağı da konuşulanlar arasında.

Serhat kayınpederinin vefatını bu sözlerle duyurmuş ve takipçilerinden dua istemişti:

Nişanlımın babasını, kayınpederimi 14.09.2020 tarihinde kaybettik. Kelimelerle ifade edilemeyecek iyilikte bir kalbe sahipti. Dünya tatlısı ve mükemmel bir insandı. Onun için lütfen dualarınızı eksik etmeyin.

Ya dünya iyileşmeli yada iyi insanlar dünyaya gelmemeli.

Peki Serhat kimdir aslen nereli, mesleği ne birlikte bakalım...

Yarışmaya İstanbul’dan katılan Serhat Doğramacı 23 yaşında. Aşçılık yapan Doğramacı yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi.

MasterChef’in iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümünü tamamlayan genç yarışmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdürüyor.

Kendisiyle ilgili sorulara Instagram hesabından yanıt veren Serhat, bir takipçisinin “Aslen nerelisin? Soyadının kaynağı neresi?” sorusuna; “Babam Kerkükte doğmuş, anneannem Yugoslav göçmeni. Ben İstanbulluyum. Soyadımın kaynağı İhsan Doğramacı.” yanıtını vermişti.