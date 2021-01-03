Masterchef Serhat nereli gerçek başkaymış nişanlısı Burcu Bakır kimdir

Duruşu, iddiası ve yaptığı yaratıcı yemekler ile jürinin de beğenisi alan Masterchef Serhat Doğramacı'nın nişanlısı Burcu Bakır'da yarışma sayesinde ünlendi. Peki kimdir Serhat Doğramacılar, onun zoruyla katıldığım dediği nişanlısı Burcu Bakır kimdir?