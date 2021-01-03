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Elazığ Sivrice'de 4.2 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.17'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremin derinliği 8.50 kilometre olarak bildirildi. Deprem, kent merkezi ile çevre illerden de hissedildi.

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ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 17.17'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 8,50 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Paniğe neden olan deprem, kent merkezi ile çevre illerden de hissedildi.

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