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HABER /  DÜNYA

Nijer'deki terör saldırısında ölü sayısı 70'e çıktı

Anadolu Ajansı

Nijer'de düzenlenen terör saldırısında ölü sayısının 70'e yükseldiği duyuruldu. Türkiye, Nijer'de gerçekleştiren terör saldırısını kınadı.

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Nijer yerel kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine düzenlenen ve sivilleri hedef alan terör saldırısında ölü sayısı 70'e çıktı.

Saldırıda ölenlerin sayısı 56 olarak duyurulmuş, 20 kişinin yaralandığı kaydedilmişti. 

Köylerin bulunduğu Tillaberi bölgesi, 2017'den bu yana Mali'de yerleşik terör örgütlerinin hedefi oluyor. Bölgede, sık yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

Türkiye'den terör saldırısına kınama

Türkiye, Nijer'de gerçekleştiren terör saldırısını kınadı. Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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