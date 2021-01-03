Kayserispor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 2-0'la deviren Beşiktaş, iki buçuk yıl sonra ligde liderliğe yükseldi. Kartal, üç puana 89'da N'Koudou (P) ve 90+7'de Hasic'in golleriyle ulaştı. Son düdüğün ardından hakem Fırat Aydınus'a alkışlı protestoda bulunan Kayserisporlu Miquel Lopes kırmızı kart gördü. Beşiktaş, puanını 31 yaparak liderlik koltuğuna otururken; ligin son sırasına demir atan Kayserispor ise 10 puanda kaldı ve galibiyet hasreti de 11 maça çıktı.

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Süper Lig'in 16. haftasında zirve mücadelesi veren Beşiktaş, konuk olduğu Kayserispor'u oyunun son bölümünde bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Kartal, karşılaşmanın 12. dakikasında Bernard Mensah ile penaltı atışından yararlanamazken; 89'da penaltıdan Kevin N'Koudou ve 90+7'de Ajdin Hasic ile 3 puana ulaştı. Son düdüğün ardından hakem Fırat Aydınus'a alkışlı protestoda bulunan Kayserisporlu Miquel Lopes kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla beraber Beşiktaş'ın galibiyet serisi 4 maça çıktı ve 31 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Kayserispor ise üst üste 4. kez kaybetti ve 10 puanla son sırada kaldı.

Beşiktaş, bir sonraki lig maçını 6 Ocak Çarşamba günü evinde Rizespor'a karşı oynayacak. Kayserispor da aynı gün Denizlispor'a konuk olacak.

Maçtan önemli dakikalar

5. dakikada rakiplerini çalımlayarak ilerleyen Atiba'nın sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Doğan Alemdar topu kornere çelmeyi başardı.

9. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren N'Koudou, Lopes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus bu pozisyonda penaltı kararı verdi.

12. dakikada Beşiktaş penaltıdan yararlanamadı. Kazanılan penaltıyı kullanmak için topun başına Mensah geldi. Mensah'ın vuruşunda kaleci Doğan Alemdar sağına uzanarak topu kornere çelmeyi başardı.

33. dakikada Kayserispor atağında Lennon ile kısa paslar yaparak ceza sahasına giren Lopes'in uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta top Welinton'a çarptı.

Maçın ilk devresi 0-0 berabere tamamlandı.

76. dakikada N'Koudou'nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ön direğe koşu yapan Josef de Souza topu kafasıyla aşırdı. Arka direkte uygun pozisyonda Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

84. dakikada Larin'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren N'Sakala, Sapunaru'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren maçın hakemi Fırat Aydınus, VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti.

89. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan N'Koudou meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar'ın sağından filelerle buluşturdu: 0-1

90+4 dakikada N'Koudou'nun ortasında ceza sahası içerisinde rakiplerinin arasından iyi yükselen Ajdin Hasic'in kafa şutunda top az farkla auta gitti.

90+6 dakikada Kayserispor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Denis Alibec'in sert şutunda kaleci sağına giden topu son anda kornere çelmeyi başardı.

90+7 dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou'nun ara pasında topla buluşan Ajdin Hasic kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

Karşılaşma konuk ekip Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kayserispor: 0 - 2 :Beşiktaş

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay

Kayserispor: Doğan Alemdar, Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic Dk. 90+ Emre demir), Ackah, Campanharo (Dk.90+1 İlhan parlak), Lennon, Henrique (DK. 77 Manzala), Kanga (Dk. 82 Denis Alibec)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier , Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba (Dk. 82 Oğuzhan Özyakup), Josef de Souza, Mensah (DK. 73 Necip Uysal), N'Koudou, Güven Yalçın (Dk. 63 Ajdin Hasic), Larin

Gol: Dk.89 N'Koudou (P) Dk. 90+7 Ajdin Hasic (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Lopes (maç bitimi) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Welinton (Beşiktaş), Dk. 62 Kvrzic, (Hes Kablo Kayserispor)