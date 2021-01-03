Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanından 3 puanla ayrıldı

Süper Lig 2020-2021 Sezonu 16. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük'e konuk olan Trabzonspor, 90 dakikanın sonunda 2-1'lik skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Trabzon'un 46'da Nwakaeme ile bulduğu gole Karagümrük 70'te Balkovec'le cevap verse de 81'de Ekuban skoru belirledi. Bu galibiyetin ardından puanını 23'e yükselten konuk ekip Trabzonspor 7. sıraya yerleşirken; ev sahibi Fatih Karagümrük ise 21 puanla kendisine 8. sırada yer buldu.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi ve 2021'de oynadığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri 46'da Nwakaeme ve 81'de Ekuban attı. Fatih Karagümrük'ün tek sayısı 70'te Balkovec'ten geldi.

Ligde son 4 maçında 3 galibiyet elde eden teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor puanını 23'e çıkardı ve 7. sıraya yerleşti. Teknik direktör Şenol Can'ın çalıştırdığı Fatih Karagümrük ise 21 puanla kendisine 8. sırada yer buldu.

Karadeniz temsilcisi gelecek hafta evinde Göztepe'yi konuk ederken; Fatih Karagümrük deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Maçtan önemli dakikalar

10. dakikada Baker'ın soldan kullandığı korner vuruşunda ön direkte topa kafayı vuran Ekuban meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Ali Palabıyık, VAR incelemesinin ardından Nwakaeme'nin kalecinin görüşünü kapatması ve ofsaytta olması sebebiyle golü iptal etti.

17. dakikada sağdan Ekuban'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Flavio'nun şutunda top soldan dışarı çıktı.

17. dakikada Biglia'nın ceza sahası dışından pasında sol çaprazda topla buluşan Jimmy Durmaz şutunu çekerken kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi.

45+3. dakikada sağdan Ekuban'ın yerden ortasında arka direkte müsait durumda topla buluşan Nwakaeme'nin şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

46. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Nwakaeme, Serkan'ın sağdan ortasında Fatih Kuruçuk'un önünde topa vurdu ve meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 0-1

58. dakikada Vato'nun pasında ceza sahası içinde solda topla buluşan Ndiaye meşin yuvarlağı arka direkteki Koray'a gönderdi. Müsait durumdaki Koray'ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

70. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Sağdan Jimmy Durmaz'ın kullandığı kornerde Ekuban'ın kafasından seken top ceza sahası içi sol çaprazdaki Balkovec'in önünde kaldı. Sloven oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 1-1

81. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Mevlüt Erdinç'in orta sahada müdahale ettiği top Ekuban'ın önünde kaldı. Topu ceza sahasına kadar süren Ganalı oyuncu önündeki Balkovec'e rağmen şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

90+4. dakikada Nwakaeme'nin yerden pasında ceza sahası önünde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı son anda çeldi.

Mücadele konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Fatih Karagümrük: 1 - 2 :Trabzonspor

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan Çimen

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Balkovec, Koray Altınay, Biglia (Dk. 35 Vato Arveladze), Jimmy Durmaz (Dk. 79 Muhammed Egemen Pehlivan), Ndiaye, Alparslan Erdem (Dk. 72 Mevlüt Erdinç), Sobiech

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hosseini, Marlon, Flavio (Dk. 72 Abdülkadir Ömür), Abdulkadir Parmak, Baker, Ekuban (Dk. 90+1 Kamil Ahmet Çörekçi), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 83 Afobe)

Goller: Dk. 46 Nwakaeme, Dk. 81 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 70 Balkovec (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 13 Hosseini, Dk. 37 Abdulkadir Parmak, Dk. 60 Marlon, Dk. 90 Baker (Trabzonspor), Dk. 48 Balkovec, Dk. 57 Vato Arveladze (Fatih Karagümrük)