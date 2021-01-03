Kliniği bastılar veterineri darp ettiler

İstanbul Küçükçekmece'de Gamze Yıldırım, 2 günlük kedisiyle ilgilenmediği gerekçesiyle veterinere saldırdı. Her iki taraf birbirinden şikayetçi olurken yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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İSTANBUL'da, veterinere 2 günlük kedisini getiren Gamze Yıldırım, yavrunun tedavi edilmediğini iddia ederek klinik görevlileriyle tartışıp, eşyaları dağıttı. Daha sonra kliniğe gelen genç kızın yakınlarından biri ise veteriner hekime yumruk attı. Yaşananlar kliniğin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gamze Yıldırım (19) 2 günlük kedisine bakmadığını iddia ettiği veterinerin kliniğini bastı ortalığı dağıttı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi olayın ardından bu kez de Yıldırım'ın yakınları kliniğe gelerek çalışanlarla tartıştı.

Genç kızın yakını hekimi darp etti

Genç kızın yakınlarından bir kişi burada veteriner hekimin üzerine yürümeye başladı. Kaçan'la tartışan kimliği belirsiz kişi, hekimin yüzüne yumruk attı. Olayı polise bildirmek isteyen klinik personelinin de üzerine yürüyen kişi, daha sonra yanındakilerin sakinleştirmesi ile klinikten ayrıldı. Kaçan, kendisini darp eden kişiden de şikayetçi oldu.

Yaşananlar güvenlik kamerasında

Yaşanan 2 olay da kliniğin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere Yıldırım'ın kliniği dağıtması, Kaçan'ın onu sakinleştirmeye çalışması, genç kızın yakını olan kişinin hekimi darp etmesi ve sonra da bir çalışanın üzerine yürüdüğü anlar yansıyor.

"Üzerimize yürüdü, klinikteki eşyaları dağıtmaya başladı"

Darp edilen veteriner hekim Ali Kaçan, yaşananları şöyle anlattı:

"Kliniğimize döndükten 15 dakika sonra 2'si bayan 4 kişi geldi. Hiçbirini tanımıyorum. Gelen kişilerin kim olduğunu bilmiyorum ama hasta yakınları olduğunu biliyorum. Şişman olan beyefendi küfürler edip, 'Kim o kızı hastanelik etti', 'Geberteceğim onu' diyerek üzerime yürüdü. Ben herhangi bir darbın söz konusu olmadığını ifade ettim. Şikayet dilekçelerimiz de bile darp yoktu. Parmağı ile yüzüme vurdu daha sonra da çeneme yumruk attı. 'Eğer o kıza bir şeyler olursa daha kötü olacak' diyerek gitti. Ben de güvenlik kamerası kayıtları ile karakola gidip şikayetçi oldum" dedi.

"Veteriner hekimlerinde sağlıkta şiddet yasasına dahil edilsin"

Son olarak veteriner hekim, "Doktorlarımız, hemşirelerimiz, eczacılarımız gibi veteriner hekimlik de sağlık hizmeti dahilinde olmalı. Öyle sayılmalı. Bu tarz davranışların, insanların şiddet uygulamalarının son bulmasını istiyoruz. Veteriner hekimlerinde sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmesini rica ediyoruz" şeklinde konuştu.