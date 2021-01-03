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Antalya'da ilginç olay: Ne intiharı abi denize giriyordum

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da falezlerden denize atlayan genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu. Denizden çıktığında karşısında polis ve gazetecileri gören Gökhan A., "İntihar mı edecektin?" sorusuna," Ne intiharı abi denize giriyordum" karşılığını verdi.

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ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'ndeki falezlerde meydana gelen olayda; polisi arayan kişi, falezlerin üzerinde bir kişinin intihar teşebbüsünde bulunduğunu ihbar etti. Belirtilen adrese asayiş, deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizden çıkan Gökhan A., karşısında polisi ve gazetecileri görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Heyecandan kıyafetini giymekte zorlanan Gökhan A., "İntihar mı edecektin?" sorusuna, "Ne ihtiharı abi denize giriyordum" karşılığını verdi. "Şimdi sokağa çıktın diye ceza yiyeceksin" sözü üzerine Gökhan A., "Yıllardır sudayım. Yedik abi yedik cezayı" dedi. Gökhan A. sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyince ambulans geri çevrildi.

Vücudunda çizikler bulunan ve kendi kendine, "Aldık başımıza belayı. Rezil olduk" diye söylenen Gökhan A., polis merkezine götürüldü.

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