Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (3 Ocak Pazar)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 138 bin 941 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 241 bin 912, can kaybı 21 bin 488 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına indi" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Ocak 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 138 bin 941 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 1515 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 193 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e çıktı.

Toplam test sayısı 24 milyon 950 bin 829'ya ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 241 bin 912, vefat sayısı 21 bin 488, ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.8, yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36.2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

"Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına indi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 1515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz" ifadesini kullandı.