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HABER /  DÜNYA

ABD'de koronavirüs rakamlarıyla ilgili büyük tartışma

Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölü sayılarının abartıldığını savundu. ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams ise rakamlardan şüphe etmek için herhangi bir sebep bulunmadığını bildirdi.

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Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de Başkan Donald Trump ile yöneticileri arasında 'Kovid-19 rakamlarının abartılıp abartılmadığı' tartışması yapılıyor.

Twitter hesabından konuya ilişkin değerlendirme yapan Trump, birçok ülkenin söz konusu rakamları düşük gösterdiğini savunarak, "Çin virüsünün vaka ve ölü sayıları, CDC'nin (ABD Hastalıkları Önleme ve Korunma Merkezi) garip değerlendirme yöntemleri nedeniyle oldukça yüksek gösterildi. Bir şüphe varsa hemen Kovid denildi" yorumunda bulundu.

Trump'ın açıklamasına yanıt ise yine kendi yönetiminde kamu sağlığı konusundaki en yetkili isimden geldi.

CNN kanalındaki 'State of Union' adlı programa katılan ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams, "Kamu sağlığı açısından söz konusu rakamlardan şüphe duymak için herhangi bir neden yoktur" ifadesini kullandı.

Adams, sadece ölü sayılarının değil, virüs kaynaklı hastalıkların ve hastane kapasitelerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ve ortada 'ürkütücü' bir tablonun olduğunu vurguladı.

ABD, 358 binin üzerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve 20 milyonun üzerinde vaka ile dünyada salgından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

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