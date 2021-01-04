Somali'deki saldırıda yaralananlar Türkiye'de

Somali'de düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden işçiler ile yaralanan işçiler Türkiye'ye getirildi. Saldırıda yaralanan Ömer Aydoğdu, oğlunu da kaybettiği saldırı anını anlattı.

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SOMALİ'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden iki Türk işçi Erdinç Genç ve Selami Aydoğdu'nun cenazeleri ve yaralı 4 Türk işçi Türkiye'ye getirildi. Bombalı saldırıda oğlunu kaybeden Ömer Aydoğdu, " O anda bir canlı bomba geldi patlama yaptı. Her birimiz bir yere yıkıldık. Oğlumu kaybettim. Baba-oğul çalışıyorduk. Bu çok büyük bir acı." dedi.

Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen Türk şirketinin çalışanlarına yönelik yapılan bombalı saldırıda, 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Vefat eden Erdinç Genç ve Selim Aydoğdu'nun cenazeleri Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla Mogadişu'dan İstanbul'a getirildi. Cenazelerin yanı sıra saldırıda yaralanan işçilerden Ömer Aydoğdu, Yavuz Ercan, İmdat Uzuncaköse ve Şakir Çetinkaya da aynı uçakla yurda döndü.

Saldırı anını anlattılar

Bombalı saldırıda oğlu Selami Aydoğdu'yu kaybederken, yaralı kurtulan baba Ömer Aydoğdu, “Yol çalışması yapıyorduk, orada asfalt seriyorduk. O anda bir canlı bomba geldi patlama yaptı. Her birimiz bir yere yıkıldık. Oğlumu kaybettim. Baba-oğul çalışıyorduk. Bu çok büyük bir acı. İki cenazemiz var onlarla birlikte geldik. Oradaki hastanede başka yaralı arkadaşımız yok hepimiz geldik. 6 kişiydik ekip başı bendim" dedi. Saldırıda yaralan Yavuz Ercan ise, “Ben yine şükürler olsun bu şekilde atlattım ama onunki daha ağır. Kardeşlerimizi kaybettik, dostlar sağ olsun. Keşke olmasaydı ama yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

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gönderilmek üzere THY'ye ait uçakla Ankara'ya götürüldü. Erdinç Genç'in cenazesinin Aşdağul beldesinde, Selami Aydoğdu'nun ise Mecitözü ilçesine bağlı Çayköy köyünde defnedileceği öğrenildi.