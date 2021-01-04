Osman Müftüoğlu itiraf etti! Çift maske takmak virüsten daha iyi mi korur?

Koronavirüs salgınıyla birlikte insanlar maskeli hayata alıştı. Kimi ise işi daha da sağlama almak için üst üste maskeler takmaya başladı. Prof. Dr. Osman MÜftüoğlu, "Çit maske takmak daha mı etkili" sorusuna cevap verirken bir itirafta bulundu.

Abone ol

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüs salgını uzadıkça alınan önlemlerin de önemli değişimlere uğradığını belirterek, çift maske kullanımının daha çok koruma sağlayıp sağlamadığı sorusuna cevap verdi.

ABD’de seçilmiş başkan Joe Biden’ın birden fazla maske takmaya başlamasının çift maske tartışmasını daha da güncelleştirdiğini belirten Müftüoğlu, "İtiraf edeyim, ben de sokakta ve klinikte kesinlikle çift maske kullanıyorum" dedi.

"Ama hemen belirtelim, elimizde birden fazla maske takmanın daha güvenli olduğunu gösteren net ve açık bir bilimsel kanıt yok" diyen Osman Müftüoğlu şöyle devam etti:

"Ama bana göre yine de riskli alanlarda görev yapanların muhtemel bir hava sızıntısını sınırlamaya yardımcı olmak amacıyla ekstra bir önlem olarak birden fazla maske kullanmaları yanlış bir düşünce olmasa gerek."