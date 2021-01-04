Ümraniye'de motosikletle kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

ÜMRANİYE'de gece saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet üzerindeki yabancı uyruklu kurye hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 03.30 sıralarında İstanbul Ümraniye Necip Fazıl Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye N.C yönetimindeki 34 FP 4492 plakalı kamyonetle aynı yönde seyir eden kullanıcısın yabancı uyrukluğu olduğu öğrenilen 34 DMJ 1411 plakalı kuryeli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumu öğren motosiklet sürücüsünün arkadaşları olay yerine gelerek yerde yatan arkadaşına çaresizce baktılar.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu ise hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Öte yandan kamyonet sürücüsü N.C ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.