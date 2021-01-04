Cristiano Ronaldo Pele'nin rekorunu kırdı tarihe geçti

Juventus, sahasında Udinese'yi 4-1 yenerek 3 puanı alırken 2 kez ağları sarsan Cristiano Ronaldo, 758 gole ulaştı ve Pele'nin rekorunu kırdı.

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İtalya Serie A 15. hafta kapanış maçında Juventus, konuk ettiği Udinese'yi 4-1 mağlup etti. Juve'ye 3 puanı getiren goller 31', 70' Cristiano Ronaldo, 49' Federico Chiesa ve 90+3' Paulo Dybala'dan geldi. İkinci golün de asistini yapan Ronaldo, üst üste 15. sezonunda 20 gol barajını aştı. 35 yaşındaki yıldız ayrıca ligde 14 gole ulaştı. Konuk ekibin tek golü ise 90. dakikada Marvin Zeegelaar'dan geldi.

Udinese karşısındaki performansıyla futbol kariyerindeki gol sayısını 758'e yükselten Cristiano Ronaldo, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'yi geçerek tarihin en golcü ikinci oyuncusu konumuna geldi. 35 yaşındaki yıldız futbolcu, üst üste 15 sezon 20 gol barajını aşma başarısını da gösterdi. (1. Josef Bican 759 gol)

Juventus, rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmadı ve 7. galibiyetini elde etti.