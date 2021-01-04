Sergen Yalçın: Beşiktaş'ın lider olmasıyla övünecek durumda değiliz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor galibiyetini değerlendirdi, "Buralara gelene kadar zor virajlardan çıktık. Beşiktaş'ın lider olmasıyla övünecek durumda değiliz. Burası Beşiktaş. Beşiktaş her zaman her kulvarda şampiyonluğa oynar" dedi.

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Yayıncı kuruluşa "Lider olduğumuz için çok memmunuz" diyen Sergen Yalçın, "Buralara gelene kadar zor virajlardan çıktık. Öncelikle maçı kazandığımız için memnunuz. Zor bir oyun oynadık. Çok savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Böyle bir oyun bekliyorduk. ama sağlam durduğumuz müddetçe, rakibe kontra atak vermediğimiz sürece bir yerlerde pozisyon bulup gol bulabilirdik. Bazen bu tür maçlarda gol geç gelebilir. Oyuncularım iyi oynadılar. Sonuçta kazandığımız için gayet mutluyuz. Çarşamba günü maçımız var. Ona hemen hazırlanmalıyız. Bu maça takılıp kalamayız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın corona virüs olduğunu hatırlatan Sergen Yalçın, "İkisine geçmiş olsun diyorum. İnşallah en kısa sürede iyileşirler. Bütün pandemi hastalarına geçmiş olsun. Bu pandemi bitsin artık herkes çok sıkıldı. Onlara da bu galibiyeti armağan ediyoruz. Oyuncularım kazanarak onlara bir hediye vermek istediler. Bunlar bir birlik beraberliğin göstergesi" diye konuştu.

Oyuncuların iyi mücadele ettiğini kaydeden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kimin oynadığının önemi yok. Bizde as yedek, o oynadı veya öbürü oynadı diye bir şey yok. Bizde rotasyon yok. Oyuncuların hepsini oynatıyoruz. Doğru kimse onu oynatıyoruz. Adaletli davranıyoruz. Oyuncular da onun farkında Bu çok önemli. Oyuncuların saygısını kazanmak çok önemli. Ekibim de benden önemli bir yerde" sözleriyle futbolcularına ve teknik heyete mesaj gönderdi.

EKSİK OYUNCULAR KONUSUNDA MÜJDE

Eksik oyuncuların ne zaman döneceğiyle ilgili soruya da Sergen Yalçın, "Çarşambaya konsantre olalım. Şimde hafta sonundaki maçı düşünemeyiz. Aboubakar, Salı günü geliyor. Rachid (Ghezzal) olabilir. Bugün riske etmek istemedik. Gökhan ile Adem Ljajic antrenmanlara başladı. Onları 4-5 gündür biraz kondisyonları düzelsin diye biraz dışarıda tutuyoruz. Yavaş yavaş geliyorlar. Bütün oyuncular hatfa sonuna geri dönmüş olur" yanıtını verdi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında galibiyete değerlendiren Sergen Yalçın, takım savunmasının çok iyi olduğunu aktaran yalçın, şunları kaydetti: "Kazandığımız için mutluyuz. Önemli bir virajı geçtiğimizi düşünüyorum. Pozisyon az veriyoruz. Bu akşam hemen hemen hiç pozisyon vermedik gibi. Son 4 maçtır gol yemiyoruz, iyi bir savunma yapıyoruz. Güçlü bir takımımız var. Önemli eksiklerimiz olmasına rağmen böyle sağlam durmak oyunun sonuna kadar sağlam oynamak çok önemli. O yüzden oyuncularıma teşekkür ediyorum."

"BEŞİKTAŞ'IN LİDER OLMASIYLA ÖVÜNECEK DURUMDA DEĞİLİZ"

Beşiktaş'ın bu akşam kazanılan maçla birlikte ligde lider konuma geldiklerini ama Beşiktaş için liderliğin olağan bir durum olduğunu anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Beşiktaş'ta lider olmanın çok önem taşıdığını düşünmüyorum. Uzun zamandan beri bu pozisyonda olmadığımız için yaklaşık 862 gündür lider olamamışız. Uzun süredir bu pozisyonu yakalamadığımız için tabii ki önemli. Ama maç kazanmak çok daha önemli. Beşiktaş'ın lider olmasıyla övünecek durumda değiliz. Burası Beşiktaş. Beşiktaş her zaman her kulvarda şampiyonluğa oynar."

"TAKIMI 1-2 OYUNCUYLA GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Transfer planlaması yaptıklarını ve takıma birkaç takviye yapmayı düşündüklerini belirten Yalçın, "Yönetimle, başkanla görüştük. Planlama yapmakta zorlanıyoruz. Şu anda planlama yapmamız biraz zor. Ama mümkün olursa takımı 1-2 oyuncuyla güçlendirmek istiyoruz. Takımın da buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. " diye konuştu.