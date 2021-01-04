Luis Suarez Atletico'yu sırtladı deplasmanda 3 puan geldi

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Deportivo Alaves'i 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golü son dakikada Luis Suarez kaydetti.Abone ol
Atletico 41. dakikada Marcos Llorente ile öne geçerken ev sahibi takım 84'te Felipe'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Maçta son sözü söyleyen Luis Suarez oldu. İlk golün asistini yapan Uruguaylı yıldız 90+5'te attığı golle takımına 3 puanı getirdi. 33 yaşındaki Suarez ligde 12 maçta 9 gole ulaştı.
Alaves'de Victor Laguardia 63. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Üst üste dördüncü galibiyetini alan Atletico Madrid bir maç eksikle liderliğini korudu.