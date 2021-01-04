Son dakika Aralık nakdi ücret ödemelerinin yatacağı tarih belli oldu! Bakan Selçuk açıkladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son dakika aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak’ta başlayacağını duyurdu.Abone ol
Aralık ayı nakdi ücret ödemelerinin yatacağı tarih belli oldu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, son dakika aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak’ta başlayacağını açıkladı.
Selçuk, yazılı açıklamasında, destek ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.
Desteğe devam vurgusu
Ücretsiz izne ayrılan çalışanların Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağını bildiren Selçuk, salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında çalışanlarla işverenleri desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.
2 ay daha uzatıldı
Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği'ni Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzattıklarını hatırlattı.