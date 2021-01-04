Son dakika Aralık nakdi ücret ödemelerinin yatacağı tarih belli oldu! Bakan Selçuk açıkladı

Memur ve emeklinin Ocak zammı belli oldu Memur yüzde 7.36, SG ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 8.36 zam

Emekli ve memurun Ocak zammı kesinleşti! İşte en düşük ve en yüksek yeni maaşlar

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