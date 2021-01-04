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Milletvekili Baki Ersoy: Locaya saldırı söz konusu değil

Hes Kablo Kayserispor’un Beşiktaş’ı konuk ettiği karşılaşmanın ardından Beşiktaş 2’nci Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah beyazlı yöneticilerin maçı takip ettiği locanın MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy tarafından basıldığını iddia etmişti. Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, “Locaya saldırmam söz konusu değil” dedi.

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Kayserispor’un Beşiktaş’ı konuk ettiği maçın ardından Beşiktaş Kulübü 2’nci Başkanı Adnan Dalgakıran'ın yaptığı açıklamalara, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'dan cevap geldi. 

Saldırı gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Ersoy, "Locaya saldırmam söz konusu değil. Onlar, Kayserisporlu yöneticilerin bulunduğu locaya saldırdı. Ben de 'Ne yapıyorsunuz' dedim. Benim ve kardeşimin yumruk atması söz konusu değil. Ben kimseye vurmadım. Arbede yaşandı. Beşiktaşlı yönetici Adnan Dalgakıran'ın açıklamasını bilinçli yaptığını düşünüyorum. Açıklaması, 'Kimlere hizmet ediyorsunuz' sorusunu akıllara getiriyor" şeklinde konuştu.

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