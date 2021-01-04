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Son dakika İçişleri Bakanlığı: Sokak kısıtlamasına uymayan 51 bin 152 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 28 Aralık-4 Ocak tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 51 bin 152 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.

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28-29-30 Aralık tarihlerinde uygulanan hafta içi kısıtlaması ile yılbaşı dolayısıyla 31 Aralık Perşembe akşamı başlayıp 4 Ocak Pazartesi'ye kadar uygulanan hafta sonu kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamalar süresince devam eden denetimlerde ise bazı vatandaşlar polis ekiplerine sorun çıkardı.

51 bin 152 kişiye işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı da denetimlerin bitmesi üzerine, son haftanın raporunu açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, kısıtlama ihlalinde bulunan 51 bin 152 kişi hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığı belirtildi.

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