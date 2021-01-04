Polis maaşları 2021 enflasyon zammı! Öğretmen, imam, bekçi maaşları zam listesi
1 Ocak 2021 itibariyle 6 bin 883 liraya, başkomiser maaşları ise 7 bin 858 liraya çıktı. Öğretmen maaşları 5 bin 615 liradan 6 bin 074 liraya yükseldi. İmam maaşları, profesör, mühendis, kaymakam ve hemşire ile doktor maaşları da zamlandı.
Milyonların kilitlendiği son dakika haberi nihayet geldi. TÜİK, Aralık ayı enflasyon verilerini kamuoyula paylaştı. Bu gelişmeyle birlikte memur ve emeklilerin Ocak ayı enflasyon farkı belli oldu. Böylece yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyonu bulan kamu çalışanının yeni yılın ilk altı ayında alacağı yeni maaşları hesaplandı. Peki kıdem tazminatı tavan fiyatı ne oldu? İşte SGK-BAĞKUR emeklisi ve müdüründen kaymakamına, doktorundan öğretmenine, hemşiresinden vaizine kadar devlet personelinin 2021 zamlı maaşları listesi...
Memur - emekli - bağkur zammı : Bugün saat 10.00 itibarıyla açıklanan Aralık ayı enflasyonu yıllık 14.60 aylık ise 1.25 olarak açıklandı. Enflasyon oranları hem memurların hem de emeklilerin zamlarını etkiliyor. Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 8,36 zam alacak. Memura 4.36 enflasyon zammı gelecek. Yüzde 3'de sözleşme zammı alacak ve memur ve memur emeklileri toplam yüzde 7.36 ocakta zam alacak.
En düşük memur maaşı ne oldu?
Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4 bin 541 TL’ye yükseldi. En düşük emekli memur aylığı da 2 bin 814 TL’den 3 bin 21 TL’ye çıkacak.
Profesör, mühendis avukat maaşı : 2021 yılındaki zamla birlikte Profesör maaşları 12.881 TL, mühendis maaşları 8.025 TL, avukat maaşları da 7.663 TL oldu. Ocak 2021 itibariyle kaymakam maaşı 13.671 liraya çıktı.