Polis maaşları 2021 enflasyon zammı! Öğretmen, imam, bekçi maaşları zam listesi

En düşük memur maaşı ne oldu?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4 bin 541 TL’ye yükseldi. En düşük emekli memur aylığı da 2 bin 814 TL’den 3 bin 21 TL’ye çıkacak.