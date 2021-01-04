Memur ve emeklinin Ocak zammı belli oldu Memur yüzde 7.36, SG ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 8.36 zam

12 milyondan fazla emekli ile devlet memurunun beklediği Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan rakam, emekli ve memurun zam oranının da belirledi. Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 7.36, SGK ve Bağ-Kur emekli zammı ise 8.36 oldu. İşte emekli ve memur maaş zam oranları...

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Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralık ayında yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 14,60 oldu. Enflasyon oranının belli olmasıyla memur ve emekli maaş zammı da belli oldu.

Temmuz'da yüzde 5.75 zam almışlardı

Memur ve memur emeklisi Temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak, yüzde 5.75 olarak gerçekleşen enflasyon nedeniyle yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı.

İşte emekli ve memurun zam oranı

Memura 4.36 enflasyon zammı gelecek. Yüzde 3'de sözleşme zammı alacak ve memur ve memur emeklileri toplam yüzde 7.36 ocakta zam alacak.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise 8,36 oranında zam alacak.