2020 Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon memur ve emekli zammını belirledi

TÜİK, Aralık 2020 dönemine ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan enflasyon rakamları zam bekleyen 12 milyondan fazla emekli ile memurun bekleyişi de son buldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Aralık ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 1.25 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 14.60 olarak gerçekleşti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.

Piyasa ne bekliyordu?

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, aralık ayında TÜFE'nin yüzde 1,02 artmasını bekliyordu. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyordu.