'75 milyonluk ikramiye' tartışmalarına Mustafa Destici de katıldı: Geriden gelen piyangocular!

Varlık Fonu'na devredilen 75 milyonluk yılbaşı ikramiyesinin SMA hastası çocuklar için kullanılması çağrısının tartışma yaratması üzerine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de açıklamada bulundu. Destici, 2019'un başında SMA hastaları için devlet tarafından kurul oluşturulduğunu, bütün tedavi ve ilaçların yine devlet tarafından karşılandığını söyledi.

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Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde satılmayan üç çeyrek biletin 75 milyonluk ikramiyesinin Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesiyle aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda sosyal medya kullanıcısı söz konusu miktarın SMA hastalarının tedavileri için harcanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın söz konusu kampanya için 'kirli kampanya' nitelemesinden sonra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de açıklama yaptı ve 'geriden gelen piyangoculara duyurulur' ifadesini ekledi.

"2019 Ocak ayından beri SMA tedavisi ve ilaçlarını devlet karşılıyor"

Destici paylaşımında, 2017'de ailelerin bizi ziyareti sonrası konuyu Cumhurbaşkanımızla paylaştım. Hassasiyet göstermesiyle Sağlık Bak. #SMA kurulu oluşturuldu. Kurul kararıyla her tip sma tedavi ve ilaçlarını 2019 Ocak ayından beri devlet karşılamaktadır. Geriden gelen piyangoculara duyurulur." sözlerine yer verdi.

Bakan Fahrettin Koca açıklamalarında ne demişti?

Bakan Koca, açıklamalarında "Güncel ve işe yaradığı ispat edilen tüm tedaviler SMA Bilim Kurulumuzun önerisi ile uygulanmaktadır. Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasının ise net olarak karşısındayız. Bilimsel veriler dışında küresel ilaç şirketlerinin oyununa müsaade etmeyeceğiz. Ailelerimizin suistimal edilmesine izin vermeyeceğiz. Gen tedavisi adı altında ortaya atılan yöntemin bilimsel olarak işe yaradığını gösteren şimdilik somut hiçbir veri bulunmamaktadır." ifadelerini belirtmişti.

Destici'nin paylaşımından kesitler: