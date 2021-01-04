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Kadıköy'de 10 saniyede 70 bin liralık vurgun! Hırsızlar ustaları bile şaşkına çevirdi

KADIKÖY'de sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde otomobille bir galerinin önüne gelen 3 hırsız milyonluk otomobilin farlarını gözlerine kestirdi. 10 saniyede lüks otomobilin yaklaşık 70 bin liralık farlarını çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

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Olay, 19 Mayıs Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile gelen üç hırsız, cadde üzerindeki oto galerinin önünde durdu. Araçtan inen 2 kişi galerinin otoparkındaki lüks otomobile doğru yönelirken diğer kişi geldikleri araçta bekleyerek gözcülük yaptı. Lüks aracın yanına gelen 2 şüpheli 10 saniye içinde yaklaşık 70 bin lira değerindeki iki farı söktü. Hırsızlar olay yerinden geldikleri araçla kaçtı. 

Sabah oto galeriye gelen Eren Öztunç lüks otomobilin farlarının olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri lüks otomobili ve oto galerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri hırsızlığı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Sanayideki ustalara sorduk onlar bile..."                                                          Galeri sahibi Eren Öztunç "Gece 01.30 sıralarında bir araç geliyor, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen. Arabadan inmeleri ile 10 saniyede farı alıp sökmeleri bir oluyor. Çok hızlı bir şekilde hırsızlık yapıyorlar. Sanayideki ustalara sorduk onlar bile şaşkınlık içerisindeler" diye konuştu.

Hırsızlık anı:                                                                                                            Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bir otomobille galerinin önüne gelen hırsızlardan 2 tanesi araçtan inerek lüks otomobilin yanına geliyor. Hırsızlar 10 saniyede farları çalarak geldikleri araca binerek kaçıyorlar.

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