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Barcelona, Huesca deplasmanında 3 puanı tek golle aldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında Barcelona, deplasmanda Huesca'yı 1-0 yendi.

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Barcelona'nın galibiyet golünü 26. dakikada Lionel Messi'nin asistinde Frenkie de Jong attı. Ligin ilk iki haftasındaki maçları eksik olan Barcelona puanını 28'e çıkararak, 5'inciliğe yükseldi. Lig sonuncusu Huesca ise 12 puanda kaldı.

Diğer yandan deplasmanda Alaves'i 2-1 yenen Atletico Madrid, bir gün önce Real Madrid'e bıraktığı lig liderliğini geri aldı.

Şampiyonluk yarışında avantajlı konumunu sürdüren Atletico Madrid iki maç eksiğiyle 38 puanda bulunurken, en yakın takipçisi Real Madrid'in 36 puanı var. 

Atletico Madrid'de 9 golü bulunan Luis Suarez, Iago Aspas (Celta Vigo) ve Gerard Moreno (Villarreal) ile gol krallığı yarışında ilk sırayı paylaşıyor.

Şimdiye kadar kalesinde sadece 6 gol gören Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak da La Liga'da en az gol yiyen kaleci olarak ilk sırada yer alıyor.

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