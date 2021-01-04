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Süper Lig’de 17. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nun 17. hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler açıklandı.

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Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 17. haftasında düdük çalacak hakemleri belirledi. TFF’den yapılan açıklamaya göre 5, 6 ve 7 Ocak’ta oynanacak müsabakalarda, şu hakemler görev alacak:

5 Ocak Salı
16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
16.00 Yeni Malatyaspor - DG Sivasspor: Sarper Barış Saka
19.00 Konyaspor - Galatasaray: Arda Kardeşler

6 Ocak Çarşamba
13.30 Denizlispor - Kayserispor: Ali Şansalan
16.00 Gençlerbirliği - Hatayspor: Yasin Kol
16.00 M.Başakşehir - BB Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Trabzonspor - Göztepe: Cüneyt Çakır
19.00 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

7 Ocak Perşembe
19.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Halil Umut Meler

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