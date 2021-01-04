Düzce'de kısıtlamada evlere içki servisi yapan taksiciye 6 bin 150 lira ceza

DÜZCE’de, sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerince yapılan denetimde, takside çok sayıda içki şişesi olduğu tespit edildi. Evlere içki servisi yaptığı belirlenen taksi sürücüsüne, 6 bin 150 lira ceza kesildi.

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Düzce’de polis ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaptığı denetimler sırasında Turgut B. yönetimindeki 81 T 1247 plakalı taksiyi durdurdu. Yapılan aramada, taksi içinde poşetlere konulmuş 50 şişe içki ele geçirildi.

Taksi sürücüsünün tekel bayisi ile anlaştığı ve kısıtlamalar kapsamında yasak olmasına rağmen evlere içki servisi yaptığı tespit edildi. Sürücüye araç muafiyetini kötüye kullanmak ve amaç dışı kullanım nedeniyle 6 bin 150 lira ceza uygulanırken, taksi ise trafikten menedildi.