BIST 1.498
DOLAR 7,35
EURO 9,04
ALTIN 456,77
HABER /  YEREL

Ankara'da koronavirüs risk haritası yeşile döndü

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulamasında koronavirüs vaka yoğunluk haritası, özellikle son 1 ayda alınan tedbirler ve önlemlerle kırmızıdan, yeşile döndü.

Abone ol

Tüm yurtta son 1,5 aydır uygulanan sokak kısıtlamaları ve diğer tedbirler, Başkent'te de vaka sayılarına olumlu yönde yansıdı. Ankara'da koronavirüs vaka sayıları yüzde 55 oranında azaldı. Bu durum Sağlık Bakanlığı'nın HES mobil uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritasına da yansıdı. Yaklaşık 1,5 ay önce haritada kırmızı olan alanlar, vaka oranının düşmesiyle birlikte yeşile döndü. Vatandaşlar, vaka sayılarının düşmesinde alınan tedbirlerin etkili olduğunu düşündüklerini belirtti.

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 17 Kasım'da başlayan kısıtlama tedbirlerinin rakamlara yansıdığının görüldüğünü belirterek, "17 Kasım'da daha çok 'al götür' servislerinin olması, restoranların kapatılması, AVM’lerde yapılan kısıtlamalarla ilgili bir takım yaklaşımlar söz konusu olmuştu. Ama gelinen noktada, bu kısıtlamalarda hasta sayısının daha yavaş düştüğü gözlemlenince, kısıtlamaların daha yaygınlaştırılması, daha bulaşın çok olduğu yerlere yönelmiş oldu.

''Bu rakamlar, kısıtlamaların amacına ulaştığını gösteriyor"
Akşam saat 21.00’den sabah 05.00’a kadar olan sokağa çıkma kısıtlamaları söz konusu oldu. Tabii bunların sonuçlarına baktığımız zaman rakamların da düştüğünü gözlemiyoruz. Bu rakamlar, kısıtlamaların amacına ulaştığını gösteriyor" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fikri Sağlar için 'türban' testi! Hangileri 'türbanlı', hangileri 'başörtülü'?
İstanbul'un barajlarındaki su miktarı kritik seviyelerde
Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Merih Demiral'dan ayrılık kararı! 50 milyon eruo veren alır
Fatih Terim'den Diagne'ye maça 4 saat kala büyük şok!
İzmir'de Büyükşehir'in yardım dağıtımında rezalet görüntüler belediye özür diledi
Eşinin özel görüntülerini mahkemede ifşa etti! Yargıtay’dan sadakatsiz eş kararı
Trabzonspor’da zirve hesapları başladı
İşten çıkarma yasağı uzadıkça işverenler 'Kod29'a başvuruyor
Mehmet Faraç yazdı: Bakan Soylu'nun yer sofrası fotoğraflarına bir de böyle bakın!
Yorumlar