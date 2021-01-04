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Sinop'ta yeni doğan buzağılarına verdiği isim şaşırttı 'onlardan esinlendim'

İhlas Haber Ajansı

SİNOP'ta hayvancılık yapan bir vatandaş biri yeni yılda doğmuş olan iki buzağısına korona aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin ismini verdi.

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Sinop’ta uzun yıllardır köyünde hayvancılıkla uğraşan 53 yaşındaki Birol Yılmaz’ın, bir tanesi 10 günlük, diğeri 3 günlük iki tane buzağısı dünyaya geldi. Yılmaz buzağılarına başarılarıyla gurur duyduğu Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin isimlerini verdi. Koronavirüs aşısını bulan çifti bu şekilde onurlandırdığını belirten Yılmaz, buzağılarının kendisine uğurlu geldiğini, aşının da pandeminin bitmesi için uğurlu geleceğine inandığını belirtti.

"Onlardan esinlendim"
Birol Yılmaz, “2 tane buzağım doğdu. Bir tanesi 2020’nin son günleri, bir tanesi de 2021’de. Adlarını Uğur ve Özlem koydum. Türk bilim adamları koronavirüsü aşısını bulduğu için onlardan esinlendim. O yüzden isimlerini öyle koydum. Onlarla gurur duyduk. Türk bilim insanın aşı bulmasından gurur duyduk. İnşallah devamı gelecek. Onlar da bizim gibi çiftçilerin evlatları. Çiftçilerden de böyle bilim insanı yetişebileceğini dünyaya gösterdiler. Buzağımız bize uğurlu geldi, inşallah bu Türk bilim insanlarının bulduğu aşı da pandemiye uğurlu gelecek.” dedi.

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