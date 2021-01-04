Sivas'ta 4 asırdır tek başına! Kesmeye gitti başına gelmeyen kalmadı 'yatır var' diyorlar
SİVAS'ta 4 asırlık olduğu düşünülen ardıç ağacı şaşırtırken köylülerin inandığı rivayet dikkat çekti.
Sivas kent merkezine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Karayün köyünde kayalıklar arasında çıkan Ardıç ağacı dikkat çekiyor.
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Yanına gidilmesi zor: Köyün tepesinde bulunan ve yanına gidilmesi bir hayli zor olan kayalık bölgede çıkan tek ağacın 4 asırlık olduğu düşünülüyor.
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Yanında yatır var iddiası: Öte yandan köy sakinleri ağacın yan tarafında yatır olduğunu değerlendiriyor.
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200 koyunu barındıracak büyüklüğe sahip Ardıç ağacı köy dışından gelen vatandaşların şaşkınlığına neden oluyor.
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