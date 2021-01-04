Adana’da polisten kaçarken kaza yapan araçtan çıktı polis mahalleyi ablukaya aldı

"Babamın hayrına kaçtım, sür dediler sürdüm"

Bu arada, polis zanlının yakalandığı yere yakın yerlerde arama çalışmasına devam edince bir evin bahçesinde atılı vaziyette uzun namlulu silah buldu. Polis silaha el koyarken zanlı da polis aracına götürüldü. Zanlı bu sırada kendisini görüntüleyen ve “neden kaçtın” diye soran basın mensuplarına “Babamın hayrına kaçtım, sür dediler sürdüm” diye yanıt verdi. Polis kaçan diğer zanlıları da yakalamak için mahalleyi abluka altına aldı.