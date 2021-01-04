Adana’da polisten kaçarken kaza yapan araçtan çıktı polis mahalleyi ablukaya aldı
ADANA’da polisin “dur” ihtarına uymayıp kaçan 3 zanlının kullandığı otomobil kaza yaparken, zanlılardan biri özel harekat polisinin de mahalleyi abluka altına almasıyla yakalandı. Olayda, uzun namlulu silah, pompalı tüfek ve çelik yelek ele geçirildi.
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi D-400 Karayolunda meydana geldi. Polis, uygulama noktasında şüphelendiği 01 DOP 52 plakalı otomobili durdurmak istedi. Araç içerisindeki 3 kişi, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Polisin de peşine düştüğü araç, Şakirpaşa Havalimanı kavşağından döndüğü sırada, virajı alamayarak beton bariyerlere çarptı. Kazanın ardından şüpheliler, otomobilden çıkarak kaçtı. Zanlılar Sakarya Mahallesi'nde ara sokaklarda izini kaybettirdi.
Özel harekat, yunus ve asayiş ekipleri sevk edildi
Polis zanlıların kaçtığını görünce hemen telsizden yardımcı ekip istedi. Bunun üzerine olay yerine özel harekat, yunus, asayiş ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünden ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler elleri tetikte zanlıların kaçtığı metruk ev ve bahçeleri didik didik aradı. Bu sırada görgü şahitleri de zanlıların kaçtığı yönü söyledi. Polis eli tetikte arama yaparken Mustafa O. isimli zanlının damdan kaçarken bastığı yerin çökmesi sonucu düştüğünü tespit etti. Polis kısa sürede zanlıyı düşüp saklandığı yerde yakaladı.
"Babamın hayrına kaçtım, sür dediler sürdüm"
Bu arada, polis zanlının yakalandığı yere yakın yerlerde arama çalışmasına devam edince bir evin bahçesinde atılı vaziyette uzun namlulu silah buldu. Polis silaha el koyarken zanlı da polis aracına götürüldü. Zanlı bu sırada kendisini görüntüleyen ve “neden kaçtın” diye soran basın mensuplarına “Babamın hayrına kaçtım, sür dediler sürdüm” diye yanıt verdi. Polis kaçan diğer zanlıları da yakalamak için mahalleyi abluka altına aldı.
Ekipler, bir evin damına çıkarak kaçan şüphelilerden Mustafa O'yu kovalamacayla yakaladı. Zanlının kaçtığı güzergahta yapılan incelemede ise bir kalaşnikof piyade tüfeği bulundu. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.