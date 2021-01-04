2021 Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! Kıdem tazminatı 7 bini geçti

Yeni memur maaşlarının belli olmasıyla beraber 2021 kıdem tazminatının tavanı belli oldu. 2021 yılında kıdem tazminatında tavan rakam 7638,96 TL olarak belirlendi.

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Kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz-31 Aralık için 7 bin 117,17 lira olarak uygulanıyordu. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık 2020 enflasyon oranını açıklamasıyla birlikte 2020'nin genel enflasyonu da ortaya çıktı. Enflasyon aralık ayında yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 14,60 oldu.

Kıdem tazminatı belli oldu

Memur maaşlarının da belli olmasıyla birlikte 2021 için uygulanacak kıdem tazminatı ortaya çıktı. 2021 yılında kıdem tazminatında tavan rakam 7638,96 TL olarak belirlendi.

Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanıyor?

Kıdem tazminatının tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesine endekslenirken, en düşük kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Asgari ücret son yıllarda sadece yılda bir defa arttırılıyor. Asgari ücrete 2021 yılı için yüzde 21,56 zam yapılması sonrasında en düşük kıdem tazminatı tutarı da 3 bin 577 liraya yükselmişti.

Son iki yıldaki kıdem tazminatı tavanı tutarları

Kıdem tazminatı tavanı bir işçiye verilecek üst sınırı ifade ediyor. Kıdem tazminatı tavanı 6 ayda bir belirleniyor.

İşte son iki yılda belirlenen kıdem tazminatı tavanı tutarları...

01 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020: 7.117,17 TL

01 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020: 6.730,15 TL

01 Temmuz 2019 - 31 Aralık 2019: 6.379,86 TL

01 Ocak 2019 - 30 Haziran 2019: 6017,60 TL

01 Temmuz 2018 - 31 Aralık 2018: 5.434,42 TL

01 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018: 5.001,76 TL