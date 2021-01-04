BIST 1.497
DOLAR 7,35
EURO 9,04
ALTIN 456,88
HABER /  GÜNCEL

Koronavirüse yakalanan İstanbul'un eski başkanı Kadir Topbaş diyalize bağlandı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Kadir Topbaş'ın diyalize bağlandığı bildirildi. Kadir Topbaş 16 Kasım'dan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüyor.

Abone ol

İSTANBUL eski Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın 16 Kasım'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmış ve tedavi altına alınmıştı.

Topbaş, kaldırıldığı özel hastanede 16 Kasım'dan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyor.

Diyalize bağlandı

Entübe edilmiş şekilde devam edilen Topbaş'ın tedavisinde yeni bir gelişme yaşandı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Kadir Topbaş'ın diyalize bağlandığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin satın aldığı Çin aşısında flaş gelişme
Son sakatlığı bardağı taşırdı! Yönetim Falcao'nun biletini kesti
İsmet İnönü'nün geçmişte gemi kaptanlığını yapan Hasan Ok hayatını yaşamını yitirdi
Sultanbeyli Kaymakamlığı VEFA ekiplerinden iyileşen koronavirüs hastalarına geçmiş olsun ziyareti
Düzce'de Yığılca Belediye Başkanı Çam'ın annesi koronavirüse yenildi
Oxford-AstraZeneca aşısı İngiltere'de kullanılmaya başladı
Düzce'de kısıtlamada evlere içki servisi yapan taksiciye 6 bin 150 lira ceza
Sinop'ta yeni doğan buzağılarına verdiği isim şaşırttı 'onlardan esinlendim'
Ankara'da koronavirüs risk haritası yeşile döndü
Fikri Sağlar için 'türban' testi! Hangileri 'türbanlı', hangileri 'başörtülü'?
Yorumlar 23 yorum