Koronavirüse yakalanan İstanbul'un eski başkanı Kadir Topbaş diyalize bağlandı
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Kadir Topbaş'ın diyalize bağlandığı bildirildi. Kadir Topbaş 16 Kasım'dan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüyor.Abone ol
İSTANBUL eski Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın 16 Kasım'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmış ve tedavi altına alınmıştı.
Topbaş, kaldırıldığı özel hastanede 16 Kasım'dan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyor.
Diyalize bağlandı
Entübe edilmiş şekilde devam edilen Topbaş'ın tedavisinde yeni bir gelişme yaşandı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Kadir Topbaş'ın diyalize bağlandığı öğrenildi.