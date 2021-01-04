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Ocak ayı kira zam oranları belli oldu! Konut kira zammı 2021 ne kadar olacak?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2021 yılı ocak ayı konut kira zam oranları belli oldu. Yeni yılda kiralara yüzde yüzde 12,28 oranında zam yapılabilecek.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz aralık ayında enflasyonun yüzde 1,25 arttığını açıkladı. 2020'nin tamamında enflasyon yüzde 14,60 olarak gerçekleşti.

Kira artışında belirleyici olan 12 aylık ortalamalara göre TÜFE yüzde 12,28 artış kaydetti. Böylece ocak ayında kira zammı oranı yüzde 12,28 olacak.

2 bin liralık kira ne kadar oldu?

2 bin lira kira ödeyen bir vatandaş ocak ayında zam yapılması durumunda kira tutarı 2 bin 245 liraya yükselecek.

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