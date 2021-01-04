Tümer Metin, bu kez Sergen Yalçın'ı övdü

Daha önce Sergen Yalçın hakkında “Efsane kontenjanından Beşiktaş'a hoca oldu. Artık Beşiktaş'ta liyakat bitmiş” diyen Tümer Metin, şimdilerde siyah-beyazlıların şampiyonluk istatistiğini yakaladığını ifade etti.

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Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yendi; 2.5 yıl sonra Süper Lig'de liderliğe yükseldi. Siyah Beyazlılar, 3 puana 89. dakikada N'Koudou'nun penaltı ve 90+6'da Hasic'in golleriyle ulaştı. Daha önce siyah-beyazlıları ağır bir dille eleştiren spor yorumcusu Tümer Metin, bu kez övgüler yağdırdı.

TRT Spor'da yayınlanan 'Stadyum' programında konuşan Tümer Metin'in sözleri şu şekilde: "İstatistiklere baktık. Şu kadar pas oranıyla, topa sahip olma oranıyla maçın son dakikalarda çözüldüğünü söyleyebilmemiz mümkün değil. Beşiktaş'ın zorlana zorlana kazandığını söylememiz mümkün değil."

"Şampiyonluk istatistiği''

"Rakibi boğdun. Pozisyon oyunu oynuyorsun. Acaba diye soruyorum tırnak içerisinde. Beşiktaş, 4 maçtır gol yemiyor. Önemli istatistik. Şampiyonluk istatistiği. Bunlar önemli detaylar. Önce kapat, sonra zorlandığın bir maçta olsa duran topla, uzaktan şutla, birinin teknik becerisiyle çözebileceğin haftalar olacak."

''Sergen Hoca'da stres yok''

"Oğuzhan'ı biraz daha erken alabilir miydi, sormadım değil kendi kendime. Josef-Dorukhan değişikliği, Atiba'yı bir tık daha öne atabilir miydi? Sergen Hoca, işin oralarında değil. Bir şekilde çözerim diyor. Strese mi girmedi diyorsun. Ancak, stresli bir oyun var. Açamadığının kanıtı var. Kenarda Sergen Hoca'da stres yok. Bu haftalar, her takım için çok sık yaşanacak."

''Efsane kontenjanından Beşiktaş'a hoca oldu''

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen Tümer Metin, daha önce yaptığı açıklamada eski takım arkadaşı Sergen Yalçın'ı Denizlispor maçından sonra yerden yere vururken şu açıklamayı yapmıştı; “Efsane kontenjanından Beşiktaş'a hoca oldu. Artık Beşiktaş'ta liyakat bitmiş” demişti.

Sergen ne demişti?

Sergen Yalçın bu sözlere "Tümer buna karar verebilecek kapasitede mi? Hiç teknik direktörlük yapmış mı, bir takımı çalıştırmış mı? Çalıştırmamış" diyerek karşılık vermişti.